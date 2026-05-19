Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos kollidieren auf Kreuzung in Bremerhaven-Surheide - Zwei Verletzte

Bremerhaven (ots)

Verletzt ins Krankenhaus mussten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, 19. Mai, in Bremerhaven-Surheide ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 9 Uhr ein 88-Jähriger mit einem Dacia den Vieländer Weg in südwestlicher Richtung. An der Kreuzung zur Carsten-Lücken-Straße missachtete der Autofahrer offenbar den Vorrang einer 43-Jährigen, die ebenfalls mit einem Dacia in südöstlicher Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw, wodurch die Airbags auslösten. Die Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagenbesatzungen der Feuerwehr Bremerhaven versorgten die Verletzungen zunächst vor Ort und brachten die 43-Jährige und den 88-Jährigen anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten den Unfallbereich für den weiteren Verkehr ab und nahmen den Unfall auf. Gegen den mutmaßlichen Verursacher leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden; sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 23.000 Euro. Eine Fachfirma säuberte schließlich die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

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