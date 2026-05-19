Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Busfahrer mit Laserpointer geblendet

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben am gestrigen Montagabend, 18. Mai, in Bremerhaven-Geestemünde zwei Busfahrer sowie einen Fahrgast mit einem Laserpointer geblendet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zunächst befuhr ein Bus kurz nach 22 Uhr die Grashoffstraße in Richtung Georgstraße, als der Fahrer in Höhe der Haltestelle Schillerstraße von einem grünen Laserstrahl geblendet wurde.

Kurze Zeit später wurden an derselben Örtlichkeit eine Busfahrerin sowie ein vorne sitzender Fahrgast ebenfalls durch einen starken grünen Lichtstrahl im Augenbereich getroffen. Die Busfahrerin wurde derart geblendet, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen konnte. Sie und der betroffene Fahrgast wurden zur Behandlung in eine Augenklinik gebracht.

Aufmerksame Zeugen beobachteten zwei männliche Personen auf dem nördlichen Gehweg der Grashoffstraße, die offenbar mit einem Laserpointer hantierten. Eine Person soll einen weißen Pullover getragen haben, die andere war schwarz gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich: Das Anleuchten anderer Personen mit einem Laserpointer ist kein Spaß, sondern kann zu äußerst gefährlichen Situationen mit teilweise schwerwiegenden Folgen führen und empfindliche Strafen nach sich ziehen.

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