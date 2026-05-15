Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven bittet um Hinweise nach schwerem Raub auf 19-Jährigen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Freitag, 15. Mai, kam es in Bremerhaven-Speckenbüttel zu einer Raubtat auf einen 19-jährigen Mann.

Kurz nach Mitternacht befand sich der Geschädigte in seinem Auto, als sich drei bislang unbekannte Täter dem Fahrzeug am Siebenbergensweg/Speckenweg näherten. Die Personen schlugen zunächst auf das Auto ein und attackierten später den 19-Jährigen. Im Zuge der Tat entwendeten sie Bargeld aus seiner Geldbörse.

Die Polizei Bremerhaven bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Beteiligten geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

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