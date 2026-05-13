Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoknacker von Polizei gefasst

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Streife der Polizei fiel Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr in der Voßstraße in Bremerhaven-Geestemünde ein Mann auf, der sich verdächtig an einem Fahrzeug verhielt.

Die Beamten wendeten daraufhin mit ihrem Streifenwagen, um den Mann zu kontrollieren. Als der Verdächtige dies bemerkte, ergriff er die Flucht in Richtung Hölderlinstraße. Die Polizisten mussten ihren Streifenwagen zwar vor Absperrpfosten stoppen, setzten die Verfolgung jedoch zu Fuß fort und holten den Mann schließlich in der Klopstockstraße ein. Auf seiner Flucht hatte er bereits mehrere Gegenstände weggeworfen.

Nach Rücksprache mit dem Fahrzeughalter stellte sich heraus, dass die weggeworfenen Gegenstände aus dessen Auto gestohlen worden waren. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

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