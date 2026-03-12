Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 11.03.2026 zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Am kleinen Rotenberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Leon und schlugen die Heckscheibe ein.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell