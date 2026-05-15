Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven bittet um Hinweise nach Raub am Tunnelspielplatz

Bremerhaven (ots)

Zu einer Raubtat kam es am Donnerstagabend, 14. Mai, gegen 20 Uhr in Bremerhaven-Mitte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich ein 16-jähriger Junge über Soziale Medien am Tunnelspielplatz an der Dresdener Straße mit einer weiblichen Person verabredet. Während ihres Spaziergangs trafen sie auf einen bislang unbekannten Täter, der unvermittelt auf beide Personen einschlug. Die weibliche Begleitperson flüchtete daraufhin.

Während der Schläge des Täters erschienen vier weitere Personen, die ebenfalls auf den am Boden liegenden 16-Jährigen einschlugen und ihn traten. In diesem Zusammenhang wurde dem Jugendlichen sein Mobiltelefon entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Einer der Angreifer wird als circa 1,90 Meter groß mit kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine blaue medizinische Maske am Mund.

Die Polizei Bremerhaven bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

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