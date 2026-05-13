Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überfall am frühen Mittwochmorgen in Leherheide - Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von schwerem Raub, der sich nach bisherigen Erkenntnissen am heutigen Mittwochmorgen, 13. Mai, in Bremerhaven-Leherheide ereignet hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Nach jetzigem Kenntnisstand griff gegen 6.50 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine 57 Jahre alte Frau unweit des Sonderpostenmarktes an der Ecke Hans-Böckler-Straße/Jakob-Kaiser-Straße körperlich an. Der Unbekannte stahl die Handtasche der Frau und sprach Drohungen aus, danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin sah die 57-Jährige in ihrer Lage und kontaktierte die Einsatzkräfte. Das Opfer des mutmaßlichen Raubüberfalls erlitt Verletzungen, die später von einer Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven versorgt wurden. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wurde als ca. 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen brachte keinen Erfolg. Die Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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