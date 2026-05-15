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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Handy

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmittag in der Richard-Wagner-Straße, Ecke Rosenstraße ein Handy gestohlen. Wie die 23-jährige Eigentümerin mitteilte, saß sie dort auf einer Steintreppe, und das Mobiltelefon lag in ihrer Nähe. Die Täter griffen unbemerkt zu und stahlen das Gerät der Marke ZTE nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr. Die junge Frau konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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