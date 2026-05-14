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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle endet mit Fluchtversuch

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.2026, gegen 04:44 Uhr, wurde in der Zollamtstraße in Kaiserslautern ein 25-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Noch während der Durchführung eines Atemalkoholtests versuchte sich der Mann der Maßnahme zu entziehen und flüchtete fußläufig von der Kontrollörtlichkeit. Nach kurzer Verfolgung konnte der 25-Jährige eingeholt, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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