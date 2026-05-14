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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, wurde gegen 07:55 Uhr in der Haspelstraße in 67657 Kaiserslautern ein 37-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde gegen den Fahrzeughalter ein Verfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.|PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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