Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen in der Augustastraße

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag überwachte die Polizei den Verkehr in der neuen Fahrradstraße mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung. Innerhalb einer halben Stunde stellten die Beamten elf Verstöße fest. Da die Änderung der Verkehrsführung noch sehr neu ist, verweist die Polizei auf die Informationen der Stadt Kaiserslautern. Unter https://s.rlp.de/BbfJFq0 informiert die Verwaltung ausführlich über die neuen Regelungen. Auch zukünftig wird die Polizei stichprobenartig den Verkehr in der Fahrradstraße überwachen. Wer entgegen der Einbahnstraße fährt, riskiert eine Geldbuße von mindestens 50 Euro. |kle

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