Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bewegungsmelder schlägt Verdächtige in die Flucht

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Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Dienstag meldeten Zeugen eine verdächtige Frau in der Straße "Am Zolltor", die sich in der Einfahrt eines Anwesens herumtrieb. Gegen Mitternacht fiel die Unbekannte einem Anwohner auf, als sie sich einem Wohnhaus näherte. Offenbar aktivierte sie dabei einen Bewegungsmelder, der die Beleuchtung einschaltete. Durch das plötzliche Licht verschreckt, trat die Verdächtige die Flucht an. Sie soll auf der Beifahrerseite eines silbernen Kleinwagens eingestiegen sein, der dann wegfuhr. Die Frau war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug einen rosafarbenen Pullover. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort keine Hinweise auf einen Einbruchversuch feststellen. Die Absichten der unbekannten Frau sind nicht geklärt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bereits einfache Maßnahmen Einbrecher abschrecken können. Bewegungsmelder, eine gute Außenbeleuchtung sowie abgeschlossene Türen und Fenster erhöhen die Sicherheit deutlich. Das Polizeipräsidium Westpfalz bietet kostenlose und neutrale Beratungen zum Einbruchschutz an. Interessierte erreichen die Zentrale Prävention unter der Telefonnummer 0631 369-11157.

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