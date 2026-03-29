PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unfallflucht geklärt+++ Gefährliche Körperverletzung+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht geklärt,

Bad Schwalbach, B 275, Kreisel "Roter Stein",

Freitag, 27.03.2026, 11:20 Uhr

(ck)Am Freitagmittag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine Unfallflucht auf der B 275 gemeldet. Gegen 11:20 Uhr hatte er beobachtet, wie ein schwarzer Renault aus Richtung Bad Schwalbach kommend auf den Kreisel "Roter Stein" zufuhr. Er kam dabei im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild sowie mehrere Leitpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt unbekümmert fort.

Der Fahrer und das Fahrzeug konnten später an der Halteranschrift angetroffen werden. Es handelte sich um einen 79-jährigen Bad Schwalbacher. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

2. Gefährliche Körperverletzung,

Aarbergen-Michelbach, Am Steinling,

Samstag, 28.03.2026, 08:00 Uhr

(ck) Am Samstagvormittag kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten in Aarbergen-Michelbach. Ein 44-jähriger Anwohner geriet im Bereich der Straße "Am Steinchen" in eine Auseinandersetzung mit einem Bekannten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten und Provokationen kam es zum Gebrauch einer Luftdruckpistole, welche zu einer Gesichtsverletzung bei einem 49-Jährigen, ebenfalls aus Aarbergen stammend, führte.

Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach konnten den Beschuldigten widerstandslos festnehmen und die Waffe sicherstellen. Er musste die Kollegen auf die Dienststelle begleiten und wurde im Anschluss in einem Fachkrankenhaus vorgestellt. Der Geschädigte der Auseinandersetzung wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwalbach hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen.

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