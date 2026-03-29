PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer+++

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer, 65388 Schlangenbad, L3035, Freitag, 27.03.2026, 15:30 Uhr

(kd)Am Freitagnachmittag kam es auf der L3035 in Schlangenbad zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Autofahrerin aus Heidenrod mit ihrem Opel Astra und ein 80-jähriger Fahrradfahrer aus Schlangenbad die L3035 aus Richtung Hausen vor der Höhe in Richtung Obergladbach. Kurz vor Ortseingang Obergladbach bremste die 42-Jährige verkehrsbedingt stark ab. Hierauf konnte der Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Auto der 42-Jährigen zusammen.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch behandelt. Für eine weitere Behandlung wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die L3035 war kurzzeitig voll gesperrt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

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