PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Bäckerei +++ Wohnungstür aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld entwendet +++ Fahrzeug aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Bäckerei,

Hohenstein-Breithardt, An der Altwiese, Freitag, 27.03.2026, 03:03 Uhr bis 03:17 Uhr

(fh)Vergangene Nacht kam es in Hohestein-Breithardt zu einem Einbruch in eine Bäckerei. In dem kurzen Zeitfenster von 03:03 Uhr bis 03:17 Uhr brachen zwei maskierte Täter die Tür zur Bäckerei in der Straße "An der Altwiese" auf und stahlen aus dieser einen Safe samt Bargeld. Mit diesem gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Wohnungstür aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld entwendet, Taunusstein-Wehen, Erlenmeyerstraße, Mittwoch, 25.03.2026, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 26.03.2026, 13:10 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag sind Einbrecher in eine Wohnung in Taunusstein-Wehen eingestiegen. In einem unbeobachteten Moment betraten die Täter ein Mehrparteienhaus in der Erlenmeyerstraße und hebelten eine Wohnungstür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Schlafräume und stießen dabei auf Schmuck und Bargeld, welches sie kurzerhand an sich nahmen und damit das Weite suchten.

Zeuginnen oder Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Fahrzeug aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, Donnerstag, 26.03.2026, 23:00 Uhr bis Freitag, 27.03.2026, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag wurde in Taunusstein-Wehen ein geparkter Kombi aufgebrochen und Werkzeug daraus gestohlen. Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr zerschlugen die Diebe de Seitenscheibe eines in der Silberbachstraße geparkten VW Kombi und öffneten hierüber die Fahrertür. Im Anschluss bedienten sie sich an diversem Werkzeug und verschwanden damit.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

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