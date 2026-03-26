PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 22.03.2026
Bad Schwalbach (ots)
(ck) Die am 22.03.2026 um 00:43 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der 17-Jährigen aus Idstein wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort konnte ermittelt werden. Es wird gebeten, die Personalien und das Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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