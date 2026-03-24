PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Grabschmuck entwendet +++ Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Bad Schwalbach (ots)

1. Grabschmuck entwendet,

Idstein, Am Friedhof, Festgestellt: Samstag, 21.03.2026, 11:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte vom Idsteiner Friedhof eine Heiligenfigur. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt hatten die Diebe ein Gemeinschaftsgrab aufgesucht und von diesem unbemerkt die bronzene Madonna Figur gestohlen. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen, Idstein, In der Ritzbach, Montag, 23.03.2026, 18:50 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde eine Radfahrerin in Idstein von einem Auto erfasst und zog sich Verletzungen zu. Gegen 18:50 Uhr befand sich die 56-Jährige mit ihrem Citybike bereits im Kreisverkehr in der Straße "In der Ritzbach", als sie von einer ebenfalls in den Kreisel einfahrenden 61-Jährigen in einem Dacia übersehen wurde. In Folge der Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrrad entstand ein Schaden von knapp 2.000 Euro.

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