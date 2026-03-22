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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Polizei beendet Schlägerei+++ Pkw entwendet+++ Diebstahl von Baustelle+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizei beendet Schlägerei,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Freitag, 20.03.2026, 15:40 Uhr

(am) Am Freitagnachmittag kam es in Taunusstein-Hahn zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 15:40 Uhr kam es zunächst zwischen zwei 25 und 31 Jahre alten Beteiligten aus Taunusstein in einem Ladengeschäft zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachdem der 25-jährige von dem 31 Jahre alten Geschäftsbetreiber des Ladens verwiesen wurde, schlug dieser mit der Faust gegen die Fensterscheibe des Geschäfts. Auf den Vorfall aufmerksam geworden, kam ein 55 Jahre alter Wiesbadener hinzu, der den Aggressor beruhigen wollte. Dies wiederum rief einen 27 Jahre alten Taunussteiner auf den Plan, der gemeinsam mit dem zuvor genannten Aggressor auf den Wiesbadener losging. Der Ladenbesitzer eilte nun dem Wiesbadener zur Hilfe.

Bei der daraus folgenden Auseinandersetzung wurden nun untereinander Schläge und Tritte verteilt. Der 25-Jährige soll zudem einen Teleskop-Schlagstock hervorgeholt und damit gedroht haben.

Durch die alarmierte Polizeikräfte musste Pfefferspray eingesetzt werden, um die Streithähne zu trennen. Die Schlägerei konnte dadurch beendet und die Beteiligten festgenommen werden. Diese erlitten durch die Schlägerei und das Pfefferspray leichte Verletzungen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Streithähne wieder entlassen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Schlagstock sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw entwendet,

Eltville-Erbach, Hallgarter Straße,

Zw. Freitag, 20.03.2026, 18:00 Uhr und Samstag, 21.03.2026, 07:25 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Eltville-Erbach ein Pkw entwendet.

Der Verantwortliche stellte seinen Pkw am Freitagabend vor der Anschrift in der Hallgarter Str. zum Parken ab. Als er am nächsten Morgen nachschaute, stellte er fest, dass sein Pkw nicht mehr vor dem Haus steht. Es handelt sich um einen grauen Pkw Fiat Panda mit den amtlichen Kennzeichen MTK-AM 16.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Diebstahl von Baustelle,

Eltville-Hattenheim, Lehnstraße,

Zw. Donnerstag, 19.03.2026, 15:00 Uhr und Freitag, 20.03.2026, 07:55 Uhr

(am) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Hattenheimer Lehnstraße zu einem Diebstahl von einer Baustelle.

Unbekannte Täter betraten das mit einem Bauzaun umzäunte Gelände und verschafften sich über die Terrasse Zugang zu dem Bauobjekt. Dort hatten es die Diebe auf einen neuen Heizkessel im Wert von 4.300, - EUR und eine Kaffeemaschine abgesehen. Aufgrund der Größe des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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