PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Trickdieb lenkt ab und entwendet Geldbörse +++ Trickdieb lenkt ab und entwendet Geldbörse +++ Motorradkontrollen am Wochenende

Bad Schwalbach (ots)

1. Trickdieb lenkt ab und entwendet Geldbörse, Idstein, Limburger Straße, Freitag, 20.03.2026, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Idsteinerin vor einem Supermarkt in der Limburger Straße von einem Trickdieb bestohlen. Gegen 14:00 Uhr sprach ein Unbekannter die Frau unmittelbar vor dem Einkaufsmarkt an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei erfragte der Mann den Weg ins nächstgelegene Krankenhaus und zog das Gespräch künstlich in die Länge, indem er die Adresse immer wieder falsch in sein Mobiltelefon eingab. Anschließend bedankte er sich und lief davon. Erst im Nachgang fiel der Idsteinerin auf, dass der Unbekannte während des Gesprächs ihren Geldbeutel gestohlen hatte. Bei dem Trickdieb soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. Er war hellhäutig und etwa 1,70 m bis 1,75 m groß. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Trickdieb lenkt ab und entwendet Geldbörse, Rüdesheim am Rhein, Landesstraße 3034, Sonntag, 22.03.2026, 08:45 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen ereignete sich an einer Einmündung bei Rüdesheim ein Unfall mit drei beschädigten Pkw und drei verletzten Personen. Gegen 08:45 Uhr war eine 51-jährige Wehrheimerin mit ihrem Fiat Punto auf der L 3034 unterwegs und beabsichtigte nach links in Richtung des Niederwalddenkmals abzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin ersten Ermittlungen nach den entgegenkommenden Mazda einer 54-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda dann noch gegen einen an der besagten Einmündung wartenden Suzuki eines 66-jährigen Rüdesheimers geschoben. Alle drei Insassen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fiat und der Mazda mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

3. Motorradkontrollen am Wochenende,

Landesstraße 3033 + Bundesstraße 42, Sonntag, 22.03.2026

(fh)Im Laufe des Sonntags hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis Motorradkontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk bei frühlingshaften Temperaturen auf eine konforme Fahrweise gelegt. Bei den Kontrollen wurden mehrere Zweiräder sowie ihre Fahrerinnen und Fahrer unter die Lupe genommen, dabei aber erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt. Den Kontrollierten wurden die Maßnahmen erläutert und aufklärende Gespräche geführt. In Summe zeigten sich die Motorradbegeisterten sehr verständnisvoll. Die Polizei wird auch weiterhin, insbesondere während der Motorradsaison, im Rheingau-Taunus-Kreis gezielte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell