PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hunderte Meter Kabel aus Lagerhalle gestohlen +++ Pkw stößt gegen Motorrad und kommt zu Fall

Bad Schwalbach (ots)

1. Hunderte Meter Kabel aus Lagerhalle gestohlen, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Dienstag, 24.03.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 14:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag kam es zu einem Kabeldiebstahl von einem Firmengelände in Oestrich-Winkel. In der besagten Zeitspanne drangen die Diebe über ein Fenster in die Lagerhalle des Betriebsgeländes in der Rheingaustraße und entwendeten von einer Kabeltrommel über 200 Meter Signalkabel im Wert von etwa 3.000 Euro. Aufgrund des Gewichtes der Kabel von circa 300 kg müssen die Täter auf ihrer Flucht ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim über die Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Pkw stößt gegen Motorrad und kommt zu Fall, Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße/L 3031 Dienstag, 24.03.2026, 19:35 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Motorradfahrer von einem VW Polo von hinten angefahren und zu Fall gebracht. Die unfallverursachende Person flüchtete. Gegen 19:35 Uhr war der 18-jährige Fahrer einer KTM-Maschine auf der Landesstraße 3031 von Daisbach nach Kettenbach unterwegs. Auf dieser Strecke habe er einen schwarzen VW Polo überholt. Kurz vor dem Ortseingang von Kettenbach habe ihn der Polo dann am Hinterrad touchiert, sodass der junge Zweiradfahrer in der Folge von der Straße abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. Es entstand ein Schaden von über 6.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell