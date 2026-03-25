PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Steine gegen Pkw geworfen +++ Holzhütte in Vollbrand

Bad Schwalbach (ots)

1. Steine gegen Pkw geworfen,

Taunusstein-Hahn, Adalbert-Stifter-Straße, Samstag, 21.03.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 22.03.2026, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen in Taunusstein-Hahn geparkten Pkw beschädigt. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter den Carport eines Wohnhauses in der Adalbert-Stifter-Straße auf und warfen mehrere Steine gegen die Front des darunter geparkten Dacia. Dieser wurde rund um die Motorhaube beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber unterrichten bitte die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Holzhütte in Vollbrand,

Hünstetten-Wallrabenstein, Dienstag, 24.03.2026, 21:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend brannte eine Holzhütte auf einem Waldgrundstück oberhalb von Wallrabenstein in Richtung Würges. Die sich bei der Entdeckung bereits im Vollbrand befindliche Hütte musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Weiterhin wurde ein angrenzender Nadelbaum in Mitleidenschaft gezogen.

Ob möglicherweise ein strafrechtlicher Hintergrund vorliegt, ist derzeit noch unklar. Sollten Sie am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen, wenden sie sich bitte an die Polizeistation Idstein.

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