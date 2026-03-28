PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Junge Leute in Wohnhaus schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Neuhof, Am Waldrand, Samstag, 28.03.2026, 02:00 Uhr

(ho) Nach einer Explosion in einem Wohnhaus heute in den frühen Morgenstunden des 28.03.2026 in Taunusstein-Neuhof, sind zwei junge Leute im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt worden. Die Hintergründe und Ursachen des schädigenden Ereignisses sind derzeit noch unbekannt. Gegen 02:00 Uhr wurden Rettungskräfte und die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Dort erwartete die Einsatzkräfte ein umfangreiches Schadensbild. Nach einer ersten Begutachtung des Einsatzortes wurde festgestellt, dass das schädigende Ereignis sich augenscheinlich im Wohnzimmer des Hauses ereignet hat. Die Ermittlungen zur Ursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Die beiden schwer verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in Spezialkliniken verbracht.

Personen, die Hinweise zu den Umständen des Schadensereignisses geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzten.

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