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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte bei Einbruch ertappt - Polizei sucht Zeugen

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Anwohnerin im Torweg hat am Freitag die Polizei alarmiert, weil mindestens zwei vermummte Personen in ein Haus einbrechen wollten. Die Verdächtigen hatten gegen 22.20 Uhr an der Terrassen- und Kellertür versucht, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen - erfolglos. Als die Beamten in der Straße eintrafen, war von den mutmaßlichen Tätern nichts mehr zu sehen. Eine Suche verlief ergebnislos. Es entstand durch den Einbruchversuch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14299 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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