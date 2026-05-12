Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fahrraddiebe schlagen zu
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Montag trieben sich Fahrraddiebe in der Pfaffstraße herum. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten sie gegen 2 Uhr die Tür eines Lagerraums auf und stahlen mehrere Zweiräder. Die Anzahl der gestohlenen Räder sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Tatorts beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle
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