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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddiebe schlagen zu

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag trieben sich Fahrraddiebe in der Pfaffstraße herum. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten sie gegen 2 Uhr die Tür eines Lagerraums auf und stahlen mehrere Zweiräder. Die Anzahl der gestohlenen Räder sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Tatorts beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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