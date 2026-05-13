POL-PDKL: Polizisten retten kleines Kätzchen

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann ist am Dienstagabend einem Platzverweis für den Bereich rund um den Fackelbrunnen bis zum nächsten Morgen nicht nachgekommen. Er war dort schon mehrfach straffällig geworden. Der 40-Jährige wurde von den Beamten belehrt, dass er in Gewahrsam genommen werden kann, falls er sich nicht an den Verweis hält. Er ignorierte die Warnung. Die Polizisten nahmen ihn fest, und er wurde einer ...

mehr