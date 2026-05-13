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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten retten kleines Kätzchen

Kaiserslautern (ots)

Die erst acht Monate junge Katze einer 24-Jährigen ist am späten Dienstagabend entlaufen. Die Frau sah, wie das Tier auf ein leerstehendes Grundstück lief, konnte ihm aber nicht folgen. Sie informierte die Polizei. Die Beamten konnten helfen: Sie kletterten über eine Mauer und schafften es, den Stubentiger zu finden und einzufangen. Das Samtpfötchen übergaben sie der 24-Jährigen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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