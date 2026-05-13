Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 40-Jähriger beleidigt Einsatzkräfte

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am Dienstagabend einem Platzverweis für den Bereich rund um den Fackelbrunnen bis zum nächsten Morgen nicht nachgekommen. Er war dort schon mehrfach straffällig geworden. Der 40-Jährige wurde von den Beamten belehrt, dass er in Gewahrsam genommen werden kann, falls er sich nicht an den Verweis hält. Er ignorierte die Warnung. Die Polizisten nahmen ihn fest, und er wurde einer Richterin vorgeführt. Auf dem Weg dorthin beleidigte er wiederholt die Polizisten und trat nach einem von ihnen. Der Mann musste auf richterliche Anordnung eine Blutprobe abgeben und hat die Nacht in einer Polizeizelle verbracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. |laa

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