Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Volksverhetzung: Polizei ermittelt gegen 39-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei in einen Supermarkt in der Fruchthallstraße gerufen. Dort hatte ein 39-Jähriger einen 33-Jährigen mutmaßlich mit volksverhetzenden Ausdrücken beleidigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dauerte dem Mann die Wartezeit an einem Automaten zu lange, woraufhin er begann zu randalieren. Im Verlauf dessen fing er an, den unbeteiligten 33-Jährigen zu diffamieren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Der Vorfall wurde offenbar durch mehrere Passanten beobachtet. Sie verließen den Tatort jedoch, ohne sich bei der Polizei zu erkennen zu geben. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

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