Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenschild gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend ein Verkehrszeichen in der Rosenhofstraße gestohlen. Gegen 21:40 Uhr sollen die Täter das Schild aus dem Boden gerissen haben. Zeugen konnten einen Tatverdächtigen beschreiben. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und blonde, kurze Haare haben. Nach der Tat sei er in Richtung Josefstraße geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |kle

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