Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer prallt gegen geöffnete Autotür und verletzt sich

Bremerhaven (ots)

Ein sogenannter Dooring-Unfall hat sich am Sonntag, 17. Mai, in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Dabei wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Von einem Dooring-Unfall ist die Rede, wenn durch eine unvermittelt geöffnete Fahrzeugtür andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. So geschehen am Sonntag gegen 14.30 Uhr an der Georgstraße: Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein 43 Jahre alter Mann die Beifahrertür eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos, um auszusteigen. Dabei kollidierte ein auf dem Radfahrstreifen befindlicher Pedelec-Fahrer mit der Fahrzeugtür.

Der 77-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den 43-jährigen Beifahrer des Autos wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. An der Autotür sowie am Pedelec entstanden Sachschäden in Höhe von rund 1900 Euro.

Dazu der Rat der Polizei:

Autoinsassen müssen sich immer vor dem Öffnen der Wagentür vergewissern, dass im fließenden Verkehr auch von hinten kein anderer Verkehrsteilnehmer naht, für den die plötzlich geöffnete Tür zur Falle werden könnte. Wichtig ist deshalb, vor dem Aussteigen aus dem Auto unbedingt in den Rückspiegel und über die Schulter zu blicken.

Um solche Unfälle zu verhindern, empfiehlt die Polizei den sogenannten Holländischen Griff, bei dem die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet wird. Hierbei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht, sodass von hinten kommende Fahrzeuge, die sich im sogenannten toten Winkel befinden, besser gesehen werden. Gleiches gilt für die Beifahrertür, die hierbei mit der linken Hand geöffnet wird, sodass Fahrradfahrer und Fußgänger auf der Beifahrerseite vor dem Öffnen der Tür bemerkt werden.

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