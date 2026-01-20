Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polofahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Mittag (19.01.2026) ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem VW Polo gegen 13:20 Uhr die Fuhrberger Straße und stieß dabei gegen einen geparkten VW Golf. Der Golffahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der geparkte Golf war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell