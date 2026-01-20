PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polofahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Mittag (19.01.2026) ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem VW Polo gegen 13:20 Uhr die Fuhrberger Straße und stieß dabei gegen einen geparkten VW Golf. Der Golffahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der geparkte Golf war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:46

    POL-CE: Wohnungsbrand im Ortsteil Groß Hehlen

    Celle (ots) - In Groß Hehlen ist es heute Morgen in der Straße "Alt Groß Hehlen" zu einem Wohnungsbrand gekommen Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer um kurz vor acht Uhr morgens in einer Wohnung im Erdgeschoss in dem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr brachte einen im Rollstuhl sitzenden 57 Jahre alten Bewohner in Sicherheit und löschte den Brand. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 13:59

    POL-CE: Pressemitteilungen der Polizei Celle von Freitag 16.01.2026 bis Sonntag, 18.01.2026

    Celle (ots) - Unerlaubter Munitionstransport Am 16.01.26 erschien gegen 16 Uhr eine männliche Person in der Dienststelle der Polizei Celle, um Munition zur Vernichtung abzugeben. Diese habe sich im Laufe der Zeit bei Wohnungsauflösungen angesammelt. Da es sich hierbei um scharfe Schusswaffenmunition handelte, wurde gegen den Mann, der dafür nicht im Besitz einer ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:06

    POL-CE: 19-Jähriger schießt mit Luftgewehr

    Celle (ots) - Am späten Donnerstagabend ist es in der Harburger Straße in Celle offensichtlich zu mehreren Schussabgaben mit einem Luftgewehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschoss ein 19-Jähriger aus einer Wohnung in der Harburger Straße heraus gegen 23:00 Uhr damit einen Laternenpfahl und das Fahrrad eines 67-Jährigen. Im weiteren Verlauf schoss er dann auf ein Schild und auf eine Uhr. Wie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren