Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall in Rietberg tödlich verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Langenberger Straße in Höhe der Einmündung Speckenbusch erlitt ein 59-jähriger Motorradfahrer Donnerstagnachmittag (21.05., 17.47 Uhr) tödliche Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Motorradfahrer die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Mastholte. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer. Der Kawasaki-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück beabsichtigte den Audi-Fahrer vor ihm zu überholen. Ersten Ermittlungen nach setzte der Audi-Fahrer unmittelbar danach ebenfalls zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an. Als der Motorradfahrer auf der Höhe des Audis war, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer überschlug sich. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Dier Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Beide Fahrzeuge und der Führerschein des 19-jährigen Delbrückers wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um den Unfallort abgesperrt.

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