Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfälle im Wolgaster Stadtgebiet

Wolgast (ots)

In den letzten 24 Stunden kam es im Wolgaster Stadtgebiet gleich zu zwei Unfällen mit Verletzten.

Bereits am gestrigen Tag, 28. Mai 2026, kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Netzebander Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Pole mit seinem Transporter die Netzebander Straße aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Kröslin. Zeitgleich befuhr eine 37-jährige Deutsche mit ihrem Pkw die Netzebander Straße in entgegengesetzter Richtung.

Auf Höhe der Biogasanlage sei der 57-Jährige auf der schmalen Straße zu weit mittig gefahren, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall zogen sich die beiden Fahrzeugführer sowie die 10-jährige deutsche Beifahrerin der 37-Jährigen leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Am heutigen Morgen, 29. Mai 2026, kam es dann gegen 06:15 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dieses Mal kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Chausseestraße.

Ein 49-jähriger Transporterfahrer befuhr die Chausseestraße in Richtung Insel Usedom. An der Kreuzung zur Hufelandstraße musste er dann aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Die hinter ihm fahrende 31-jährige Pkw-Fahrerin übersah dies aus bislang unbekannten Gründen, wodurch sie auf den Transporter auffuhr. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 9.000 Euro. Beide Fahrzeugführer sind deutsche Staatsangehörige.

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