Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sicherheit kennt keine Grenzen: Das deutsch-polnische Polizeiteam lädt ein zum Tag der offenen Tür am 27. Juni 2026

Heringsdorf (ots)

Wie funktioniert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit? Wer sorgt auf beiden Seiten der Grenze für Ihre Sicherheit? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am Samstag, den 27. Juni 2026 am Tag der offenen Tür des deutsch-polnischen Polizeiteams. In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen spannenden und informativen Einblick in die grenzübergreifende Arbeit des Teams.

Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste am Dienstgebäude des deutsch-polnischen Polizeiteams in der Swinemünder Chaussee 17, 17419 Ahlbeck, darunter u.a. folgende Angebote:

- Polizei hautnah: Besichtigung der modernen Polizeifahrzeuge - ein Highlight nicht nur für die jüngsten Gäste. - Sicherheit für das Fahrrad: Lassen Sie ihr Fahrrad kostenlos vor Ort codieren. - Beratung und Prävention: Wertvolle Tipps zum Thema Einbruchsschutz und zur Kriminalitätsprävention. - Lernen Sie die Region kennen: Informationsstände regionaler deutscher und polnischer Partner. - Karriere bei der Polizei: Unser Zentraler Auswahl- und Einstellungsdienst der Landespolizei M-V informiert zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Zudem warten noch einige kleine Überraschungen auf die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher.

Das deutsch-polnische Polizeiteam freut sich auf viele interessierte Gäste, spannende Gespräche und einen gemeinsamen Tag für die Sicherheit in unserer Region über Ländergrenzen hinweg. Die Veranstaltung verspricht Informationen und Spaß gepaart mit Blaulicht für die ganze Familie.

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