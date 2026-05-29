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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sicherheit kennt keine Grenzen: Das deutsch-polnische Polizeiteam lädt ein zum Tag der offenen Tür am 27. Juni 2026

Heringsdorf (ots)

Wie funktioniert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit? Wer sorgt auf beiden Seiten der Grenze für Ihre Sicherheit? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am Samstag, den 27. Juni 2026 am Tag der offenen Tür des deutsch-polnischen Polizeiteams. In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen spannenden und informativen Einblick in die grenzübergreifende Arbeit des Teams.

Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste am Dienstgebäude des deutsch-polnischen Polizeiteams in der Swinemünder Chaussee 17, 17419 Ahlbeck, darunter u.a. folgende Angebote:

   - Polizei hautnah: Besichtigung der modernen Polizeifahrzeuge - 
     ein Highlight nicht nur für die jüngsten Gäste.
   - Sicherheit für das Fahrrad: Lassen Sie ihr Fahrrad kostenlos vor
     Ort codieren.
   - Beratung und Prävention: Wertvolle Tipps zum Thema 
     Einbruchsschutz und zur Kriminalitätsprävention.
   - Lernen Sie die Region kennen: Informationsstände regionaler 
     deutscher und polnischer Partner.
   - Karriere bei der Polizei: Unser Zentraler Auswahl- und 
     Einstellungsdienst der Landespolizei M-V informiert zu den 
     Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Zudem warten noch einige kleine Überraschungen auf die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher.

Das deutsch-polnische Polizeiteam freut sich auf viele interessierte Gäste, spannende Gespräche und einen gemeinsamen Tag für die Sicherheit in unserer Region über Ländergrenzen hinweg. Die Veranstaltung verspricht Informationen und Spaß gepaart mit Blaulicht für die ganze Familie.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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