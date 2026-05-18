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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260518-3: Alkoholisierter Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wesseling (ots)

Zeuge ruft Rettungskräfte

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (16. Mai) in Wesseling zog sich ein Kleinkraftradfahrer (56) schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 56-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Roller aus dem Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße in den Mühlenweg gefahren sein. Ein Zeuge gab gegenüber den alarmierten Polizistinnen und Polizisten an, dass er den Fahrer verletzt auf der Straße habe liegen sehen und sofort den Rettungsdienst verständigt habe.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten fest. Ein freiwilliger Vortest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. Die Beamtinnen und Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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