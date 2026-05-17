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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260516-1: Autofahrer verursacht hohen Sachschaden - Blutprobe

Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (16. Mai) in Bergheim hat ein Fordfahrer (67) beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr ein geparktes Fahrzeug und ein Verkehrsschild beschädigt.

Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Kreisverkehr am Chaunyring in Fahrtrichtung Siemensstraße. Nachdem er den Kreisverkehr verlassen hat, touchierte er einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, ein Verkehrsschild und einen Betonpfosten. Er setzte seine Fahrt bis zu seiner Wohnanschrift fort. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei.

Alarmierte Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von etwa 2 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die auf der Polizeiwache Bergheim durch einen Arzt entnommen wurde.

Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Beamte des Verkehrskommissariats übernehmen die weiteren Ermittlungen. (la)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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