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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260515-2: Autofahrer von Fahrbahn abgekommen - Blutprobe

Kerpen (ots)

Mann soll zuvor an anderem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (14. Mai) in Kerpen-Manheim ist ein Audifahrer (40) von der Fahrbahn abgekommen und in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Unfallbeteiligten. Aufgrund des Schadensbilds des Wagens, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats derzeit davon aus, dass der nunmehr Beschuldigte mit seinem schwarzen Audi zuvor an einem weiteren Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein könnte. Hinweise nehmen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 10 Uhr auf der Buirer Straße in Richtung Bergheimer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund sei der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei.

Alarmierte Polizeikräfte stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Verdächtige auffallend nervös wirkte. Ein Atemalkoholvortest zeige einen Wert von etwa 0,4 Promille. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Kokain an. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später in einem Krankenhaus entnahm. Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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