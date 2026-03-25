Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Stromkabel

Hönningen (ots)

Am Wochenende 20.03.-21.03.2026 kommt es zum Diebstahl eines unter Strom stehenden, circa 80 Meter langen, schwarz ummantelten Stromkabel, welches von einem Verteilerkasten im "Schwarzen Weg" aus, an der ehemaligen Fabrik vorbei, in Richtung "Brückenbauplatz- Vorkiehre/ Fahrradweg" oberflächenführend verlegt wurde. Bei einem möglichen Gewicht von 200kg/250kg wurde vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Ihre Polizeiinspektion Adenau bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die sich in dem dort schwach frequentierten Bereich in der Zeit vom 16.03.2026 bis 21.03.2026 aufgehalten haben und ist für sie unter der Tel.: 02691-925-0 zu erreichen.

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