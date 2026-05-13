Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260513-2: Zeugensuche nach Diebstahl von Baustelle

Frechen (ots)

Zaun und Container aufgebrochen

Ein oder mehrere Unbekannte sollen zwischen Montag (11. Mai) und Dienstag (12. Mai) Maschinen von einer Baustelle in Frechen entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren am Dienstagmorgen zu einer Baustelle im Bereich Habbelrather Weg. Dort stellten sie fest, dass Täter einen Zaun geöffnet haben und mehrere Baucontainer angegangen waren. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe Baumaschinen. Sie sollen zwischen Montag 8 Uhr und Dienstag 6.20 Uhr in das Gelände eingedrungen sein.

Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

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