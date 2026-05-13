Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260513-1: Werkzeuge aus Transporter gestohlen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Schloss von Hecktür aufgebrochen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch (13. Mai) in Pulheim einen Transporter aufgebrochen und mit elektrischen Werkzeugen in einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet sein sollen. Beide sollen von kräftiger Statur gewesen und Handschuhe sowie Sturmhauben getragen haben. Einer soll eine schwarze Kappe getragen, etwa 165 Zentimeter groß und leicht gebräunt gewesen sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe ein Anwohner im Bereich der Kölner Straße gegen 1.10 Uhr verdächtige Geräusche gehört. An seinem geöffneten Fahrzeug habe er einen Täter bemerkt und versucht, diesen vor Ort festzuhalten. Mit Hilfe des zweiten Unbekannten gelang es dem Festgehaltenen, sich loszureißen. Beide seien anschließend in einem schwarzen Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen in Richtung Stommelner Straße geflüchtet. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (rs)

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