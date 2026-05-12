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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260512-3: Verdächtiger nach Raub auf Möbelgeschäft in Untersuchungshaft

Frechen (ots)

Mit Waffe Bargeld erbeutet

Nachtrag zur Meldung mit der Ziffer 2 vom 7. April 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6250326

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gelang es Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem Raub auf ein Möbelgeschäft in Frechen vom 2. April 2026 einen Tatverdächtigen (61) zu ermitteln. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft für den Mann an.

Er steht im Verdacht, am Tattag gegen 17 Uhr Mitarbeiter des Möbelhauses an der Europaallee mit einer Waffe bedroht und Bargeld aus einem Tresor erbeutet zu haben. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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