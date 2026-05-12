Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260512-1: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (11. Mai) in Brühl hat sich ein Motorradfahrer (31) schwerste Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 31-Jährige gegen 21.15 Uhr mit einer Kawasaki auf der Römerstraße von Vochem in Richtung Pingsdorf gefahren sein. Zeugen berichteten, dass der Zweiradfahrer versucht habe, den Fahrer (28) eines Dacia zu überholen, der nach links in die Straße "Mühlenbach" habe einbiegen wollen. Es sei zur Kollision der Fahrzeuge gekommen. Hierbei soll der Motoradfahrer von seiner Maschine geschleudert worden sein, seinen Helm verloren haben und schwer verletzt auf der Straßen liegen geblieben sein. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte leistete eine 49-Jährige Erste Hilfe.

Die Beamtinnen und Beamten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallausnahme, bei der ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte, ab.

Die Polizeikräfte stellten die Fahrzeuge sicher und dokumentierten die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der leicht verletzte 28-Jährige keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren meldete sich ein Zeuge auf der Polizeiwache, der ein riskantes Fahrmanöver des Motorradfahrers kurz vor dem Unfall im Bereich der Theodor-Heuss-Straße beobachtet habe.

Die Erkenntnisse und Unfallspuren werden aktuellen von den Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats ausgewertet. Sie haben unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (hw)

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