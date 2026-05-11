PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260511-2: Kopfhörer und Bargeld geraubt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Geschädigter leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei dunkelhaarigen Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag (9. Mai) in Bergheim einen Mann (28) überfallen und Bargeld sowie IPods geraubt haben sollen. Einer soll eine schwarze Hose der Marke Adidas getragen haben. Ein Weiterer mit einer Größe von etwa 175 Zentimetern soll eine Brille, eine schwarz-rote Jogginghose und eine Jacke der Marke Wellensteyn getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Geschädigte gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Zur Ville" in der Nähe des Bürgerhauses gegangen sein. Die drei Unbekannten, die zuvor in dem Bereich auf einer Bank gesessen hätten, sollen ihn aufgefordert haben, IPods und Bargeld auszuhändigen. Anschließend sollen sie ihm ins Gesicht geschlagen haben und samt Beute geflüchtet sein.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:58

    POL-REK: 260511-1: Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

    Wesseling (ots) - Weiterer unfallbeteiligter Fahrradfahrer leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (9. Mai) in Wesseling-Berzdorf ist eine Radfahrerin (84) schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrradfahrer (64) erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der 64-Jährige gegen 14 ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:34

    POL-REK: 260508-2: Polizeikräfte nehmen Betrügerin vorläufig fest

    Bergheim (ots) - Fahndung nach möglichem Mittäter Polizeikräfte haben am Donnerstagabend (7. Mai) in Bergheim Quadrath-Ichendorf eine mutmaßliche Betrügerin (36) vorläufig festgenommen. Gemeinsam mit einem Komplizen soll sie versucht haben, ein gefälschtes Mobiltelefon zu verkaufen. Laut ersten Erkenntnissen soll sich die 36-Jährige und ihr Begleiter zum Verkauf eines hochwertigen Mobiltelefons mit einem ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:57

    POL-REK: 260508-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

    Bedburg (ots) - Weitere unfallbeteiligte Autofahrerin schwer verletzt Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (7. Mai) in Bedburg ist ein Autofahrer (23) so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb. Eine weitere Autofahrerin (22) wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren