Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260511-2: Kopfhörer und Bargeld geraubt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Geschädigter leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei dunkelhaarigen Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag (9. Mai) in Bergheim einen Mann (28) überfallen und Bargeld sowie IPods geraubt haben sollen. Einer soll eine schwarze Hose der Marke Adidas getragen haben. Ein Weiterer mit einer Größe von etwa 175 Zentimetern soll eine Brille, eine schwarz-rote Jogginghose und eine Jacke der Marke Wellensteyn getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Geschädigte gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Zur Ville" in der Nähe des Bürgerhauses gegangen sein. Die drei Unbekannten, die zuvor in dem Bereich auf einer Bank gesessen hätten, sollen ihn aufgefordert haben, IPods und Bargeld auszuhändigen. Anschließend sollen sie ihm ins Gesicht geschlagen haben und samt Beute geflüchtet sein.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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