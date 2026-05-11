Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260511-1: Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wesseling (ots)

Weiterer unfallbeteiligter Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (9. Mai) in Wesseling-Berzdorf ist eine Radfahrerin (84) schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrradfahrer (64) erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 64-Jährige gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bachstraße gefahren. Hinter ihm sei die 84-Jährige in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Seniorin in Höhe der Einmündung zur Straße "An den Benden" auf den Zweiradfahrer aufgefahren. Beide Unfallbeteiligte stürzten und zogen sich Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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