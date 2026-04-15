PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Holzhütten von Kindertagesstätte beschädigt +++

Hofheim (ots)

Holzhütten von Kindertagesstätte beschädigt, Bad Soden-Neuenhain, Pfarrstraße, Freitag, 03.04.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 07:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei Holzhütten einer Kindertagesstätte in Neuenhain beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag, 03.04.2026, und Montagmorgen, 13.04.2026, näherten sich die Täter dem Gelände in der Pfarrstraße und beschädigten dort neben einem Kunstobjekt auch zwei Holzhütten. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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