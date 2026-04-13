PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte verhindert +++ Einbrecher zugange +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Versuchter Einbruch in Schule +++ Unfallfluchten - Beschädigte Pkw gesucht

Hofheim (ots)

1. Geldübergabe an falsche Polizeibeamte verhindert, Eppstein-Bremthal, Am Vogelsang, Sonntag, 12.04.2026, 19:45 Uhr bis 20:50 Uhr

(ro)Im Laufe des Sonntags wurde eine Frau aus Eppstein-Bremthal von falschen Polizisten angerufen und sollte um ihre Wertgegenstände gebracht werden. Die Übergabe an einen Abholer scheiterte.

Die Betrüger schilderten zunächst am Telefon, man habe eine Einbrecherbande festgenommen, welche es auf ihr Hab und Gut abgesehen hätte. Daher müsse sie ihre Wertgegenstände sicherheitshalber der Staatsanwaltschaft aushändigen. In der Folge erschien zwischen 19:45 Uhr und 20:50 Uhr ein Mann in der Straße "Am Vogelsang", um die Wertgegenstände in Empfang zu nehmen. Da zu diesem Zeitpunkt eine Anwohnerin bei der Bremthalerin erschien, flüchtete der vermeintliche Abholer, ohne dass es zu einer Übergabe von Wertgegenständen kam. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beschriebene Person am Sonntagabend in Bremthal aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

Wie bereits bekannt sind die Maschen der Anrufer vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

2. Einbrecher zugange,

Flörsheim-Wicker, Kirschgartenstraße, Montag, 06.04.2026 bis Samstag, 10.04.2026, 09:20 Uhr

(ro)In Flörsheim-Wicker waren in den vergangenen Tagen Einbrecher in der Kirschgartenstraße zugange. Unbekannte Täter hatten zwischen Montag, 06.04.2026 und Freitag, 10.04.2026 ein Haus im Visier. Sie hebelten die Terrassentür des Anwesens auf und durchsuchten dann die Wohnräume. Samt Bargeld flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zwischen Freitag und Samstag suchten Unbekannte das Haus erneut auf. Da zwischenzeitlich die Terrassentür zusätzlich gesichert worden war, scheiterten die Einbrecher beim Versuch, die Terrassentür zu öffnen. Sie gelangten schließlich über die gewaltsam geöffnete Haustür ins Innere und entwendeten Bargeld, bevor sie das Weite suchten. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:00 Uhr näherten sich Diebe einem Baucontainer. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, suchten sie im Inneren nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Inwieweit die Einbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Schwalbach, Sachsenhausener Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 19:00 Uhr bis Freitag, 10.04.2026, 20:00 Uhr

(ro)Letzte Woche sind Einbrecher in eine Wohnung in Schwalbach eingedrungen. Die Täter näherten sich zwischen Mittwoch- und Freitagabend einem Einfamilienhaus in der Sachsenhausener Straße. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, bevor sie flüchteten, ist noch unklar. Im Tatzeitraum wurden zwei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren in der Straße beobachtet.

Inwieweit die beiden mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

4. Versuchter Einbruch in Schule,

Kriftel, Lindenstraße, Freitag, 10.04.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 09:10 Uhr

(ro)Unbekannte haben übers Wochenende versucht, in eine Schule in Kriftel einzubrechen. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Sonntag, 09:10 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster des Schulgebäudes in der Lindenstraße zu schaffen. Sie scheiterten jedoch beim Versuch, das Fenster zu öffnen und mussten unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Beschädigter Pkw gesucht,

Bad Soden, Kronberger Straße, Dienstag, 17.03.2026, 12:20 Uhr

(ro)Am Dienstag, 17.03.2026, kam es in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach einem beschädigten Fahrzeug. Eine Frau hatte ihren weißen Hyundai im Parkhaus eines Krankenhauses in der Kronberger Straße abgestellt. Gegen 12.20 Uhr verließ sie das Parkhaus und streifte bei der Ausfahrt ein geparktes Auto. Die Verursacherin meldete der Polizei den Unfall erst im Nachgang. Es ist nur bekannt, dass das beschädigte Fahrzeug dunkel gewesen ist.

Die Polizei bittet nun die fahrzeugverantwortliche Person des bislang unbekannten beschädigten Fahrzeugs sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Von der Fahrbahn abgekommen und zunächst geflüchtet, Kelkheim-Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Sonntag, 05.04.2026, 02:10 Uhr

(ro)In Ruppertshain kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug. Der Fahrer eines Opels befuhr gegen 02:10 Uhr die Robert-Kochstraße von der Wiesenstraße kommend in Richtung Gärtnerweg. In Höhe einer Baustelle geriet der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein dort geparktes Auto. Anschließend flüchtete der Opel-Fahrer vom Unfallort. Er meldete sich erst einige Stunden später bei der Polizei. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben, der rechtsseitig beschädigt worden sei.

Die Polizei bittet nun die fahrzeugverantwortliche Person des bislang unbekannten beschädigten Fahrzeugs sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

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