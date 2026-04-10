PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Katalysator gestohlen +++ Trickdiebstahl +++

Hofheim (ots)

1.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Hofheim, Wallau, Erbacher Straße, Donnerstag, 26.03.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 09.04.2026, 19:30 Uhr

(lr) Zwischen Donnerstag, dem 26.03.2026, und Donnerstag, dem 09.04.2026, wurde in ein Einfamilienhaus im Hofheimer Stadtteil Wallau eingebrochen. Die unbekannten Täter zerschlugen mit einem Stein ein Fenster des Hauses in der Erbacher Straße, um Zugang zu erhalten. Anschließend durchsuchten sie das Erdgeschoss und den Keller. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

2.Katalysator gestohlen,

Eschborn, Niederhöchststadt, Hauptstraße, Mittwoch, 08.04.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 09.04.2026, 11:15 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Katalysator von einem Auto im Eschborner Stadtteil Niederhöchststadt gestohlen. Die unbekannten Täter schnitten auf unbekannte Art und Weise zwischen 19:00 Uhr und 11:15 Uhr den Katalysator des silberfarbenen Opel Astra heraus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

3.Trickdiebstahl,

Schwalbach, Thüringer Straße, Donnerstag, 09.04.2026, 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr

(lr) Am Donnerstagvormittag trieben Trickdiebe in Schwalbach ihr Unwesen. Die unbekannten Täter gaben gegen 11:45 Uhr vor, die Heizungszähler der Wohnung ablesen zu müssen. Daraufhin ging der Bewohner mit einem der beiden Diebe in den Keller um den Gaszähler abzulesen. Der andere Unbekannte entfernte sich augenscheinlich von dem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße. Als der Geschädigte anschließend gegen 12:15 Uhr wieder in seiner Wohnung war, stellte er fest, dass mehrere Sammlermünzen entwendet worden waren.

Durch den Geschädigten können die Diebe wie folgt beschrieben werden:

Ein Täter war männlich, Mitte 20 und zwischen 180cm und 190cm groß. Er hat dunkle kurze Haare und keinen Bart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Hemd mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose.

Der zweite Täter ist ebenfalls männlich und Mitte 20. Er hat ebenso dunkle kurze Haare und keinen Bart. Er wirkte auf den Geschädigten gepflegt und trug zum Tatzeitpunkt einen braunen Pullover, kombiniert mit einer dunklen Hose.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

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