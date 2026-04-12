PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Mal betrunken gefahren +++ Körperverletzung z.N. Kind +++ Brand einer Holzhütte +++ Versuchter Einbruch +++ Zwei PKW beschädigt +++ Geschwindigkeitskontrollen

Hofheim (ots)

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Zweifache Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfällen

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Keltenstraße

Tatzeit: Samstag, 11.04.26, gegen 13:15 Uhr

Der Polizei wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass eine Fahrzeugführerin in Flörsheim am Main mit ihrem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Verteilerkasten gefahren sei und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die 47-jährige Fahrzeugführerin aus Flörsheim am Main kurze Zeit später unweit der Unfallörtlichkeit schlafend in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Bereits bei der ersten Ansprache ergaben sich deutliche Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung. Die Frau wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation verbracht. Ihr Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen.

In der Folgezeit begab sich die Frau offenbar zu ihrer Wohnanschrift, um einen Zweitschlüssel zu holen, und nahm anschließend erneut mit ihrem Fahrzeug am Straßenverkehr teil. Dabei verursachte sie einen weiteren Verkehrsunfall, indem sie mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte.

Die Fahrzeugführerin konnte erneut durch Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden. Es wurde eine zweite Blutentnahme durchgeführt.

Gegen die 47-jährige Beschuldigte wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

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Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes auf Spielplatz

Tatort: 65795 Hattersheim, Siebenmorgenweg

Tatzeit: Samstag, 11.04.26, gegen 19:10 Uhr

Aus nicht eindeutig bekannten Gründen schlug ein 41-jähriger Mann aus Hattersheim auf einem Spielplatz mit der flachen Hand in Richtung eines 10-jährigen Kindes, zu dem kein verwandtschaftliches Verhältnis besteht. Dabei traf er den Jungen am Kopf.

Das Kind erlitt durch den Schlag Schmerzen, blieb jedoch nach ersten Erkenntnissen ohne schwerwiegende Verletzungen.

Gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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Brand einer Holzhütte auf Streuobstwiese - Verdacht der Brandstiftung

Tatort: 65779 Kelkheim, Gimbacher Weg, Streuobstwiesen

Tatzeit: Samstag, 11.04.2026, gegen 22:00 Uhr

Über den Notruf wurde der Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises eine brennende Holzhütte auf einer Streuobstwiese im Bereich des Gimbacher Weges gemeldet.

Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung stand die Hütte bereits in Vollbrand. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kelkheim hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die betroffene, freistehende und offenbar ungenutzte Holzhütte befand sich auf einer frei zugänglichen, nicht umzäunten Obstwiese. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Ermittlungen dauern an und Hinweise werden von der Regionalen Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 entgegengenommen.

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Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Goldbornstraße

Tatzeit: Freitag, 10.04.26, zwischen 21:20 Uhr und 21:40 Uhr

Unbekannte Täter versuchten, die Kellertür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln. Hierbei kam ein bislang unbekanntes Hebelwerkzeug zum Einsatz. Das Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nicht. An der Kellertür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Ermittlungen wurden durch die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 entgegen.

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Sachbeschädigung an zwei Pkw

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Beethovenstraße

Tatzeit: Freitag, 10.04.26, zwischen 18:30 Uhr und Samstag, 11.04.26, 03:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, an zwei geparkten Fahrzeugen die jeweils linken Außenspiegel beschädigt zu haben. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen roten Opel Corsa sowie einen blauen Opel Astra. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 500 Euro.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0 zu melden.

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Geschwindigkeitskontrollen im Wohngebiet

Kontrollort: 65779 Kelkheim, Johann-Strauß-Straße

Kontrollzeit: Samstag, 11.04.26, zwischen 13:15 Uhr und 14:20 Uhr

Polizeibeamte der Polizeistation Kelkheim führten im Rahmen des Tagdienstes Geschwindigkeitskontrollen in der Johann-Strauß-Straße durch. In dem betreffenden Wohngebiet ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 12 Fahrzeuge festgestellt, deren Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Den höchsten festgestellten Geschwindigkeitsverstoß bildete eine Überschreitung von 34 km/h nach Abzug der Messtoleranz.

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Pressemeldung gefertigt von: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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