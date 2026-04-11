PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Sachbeschädigungen+++

Hofheim (ots)

1. Betrunken fast in Main gefahren,

Hochheim, Mainweg,

Freitag, 10.04.2026, 21:00 Uhr

(cb) Einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften verursachte ein 59-jähriger Autofahrer aus Heppenheim (Bergstraße), welcher Freitagabend eine Schranke zum Bootsanleger zum Main übersah und erst im Wasser zum Stehen kam. Starke Kräfte der Feuerwehr und Rettungsdienstes sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei wurden neben einer Streife der Polizei zum Einsatzort entsandt. Durch Zeugen und Ersthelfer konnte das Fahrzeug zunächst soweit gesichert werden, dass es nicht weiter in den Main rutschen konnte. Der Fahrzeugführer konnte aus dem Fahrzeug befreit werden, verletzte sich dabei allerdings an der Hand. Die aufnehmende Polizeistreife der Polizeistation Flörsheim konnte bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille feststellen. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde nach einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und der Sicherstellung seines Führerscheins nach Hause entlassen. An der Schranke entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

2. Außenspiegel beschädigt,

Flörsheim, Beethovenstraße,

Freitag, 10.04.2026, 18.30 Uhr, 11.04.2026, 02:15 Uhr

(cb) Unbekannte Täter beschädigten in der Beethovenstraße in Flörsheim mindestens zwei Außenspiegel von dort abgeparkten Fahrzeugen. Insgesamt wurde ein Sachschaden von mindestens 1000,- Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle (06145) 5476 0 zu melden.

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