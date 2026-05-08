Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt international gesuchten Wirtschaftsbetrüger am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Tag nahmen Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main einen international gesuchten Wirtschaftsbetrüger bei der Grenzkontrolle fest. Der 67-jährige Kanadier, der zuvor auch die südkoreanische Staatsangehörigkeit besaß, wird aufgrund eines internationalen Haftbefehls der koreanischen Behörden gesucht.

Ihm wird vorgeworfen, als CEO einer südkoreanischen Firma durch Wirtschaftsbetrug ein Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Won (ca. 2,9 Millionen Euro) erhalten zu haben. Dabei soll er Insiderinformationen zum Aktienhandel genutzt haben.

Der Beschuldigte wird noch heute der Justiz in Frankfurt am Main überstellt. In Südkorea droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren.

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