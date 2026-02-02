PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte Betrüger erbeuten über 500.000 Euro

Kreis Südliche Weinstraße - (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist Opfer eines groß angelegten Betrugs geworden. Rund 70.000 Euro verlor der Mann bereits im Jahr 2025 durch einen sogenannten "Kryptobetrug". Um die Weihnachtszeit (2025) wurde er erneut telefonisch von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. In den Gesprächen wurde ihm glaubhaft vorgespiegelt, er könne das zuvor durch Anlagenbetrug verlorene Geld zurückerhalten.

Im Vertrauen auf diese Darstellung überwies der Mann zwischen Weihnachten und dem 30. Januar mehr als 500.000 Euro auf ein Konto der Betrüger in Malta.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

In vielen Fällen sind Opfer von Telefonbetrügern psychisch stark belastet. Die Scham, die sie empfinden, nachdem sie auf die heimtückischen Maschen der Täter reingefallen sind und unter Umständen erhebliche Teile ihrer Ersparnisse und Altersvorsorge verloren haben, wiegt schwer. Dies verhindert oftmals, dass sie sich Angehörigen oder der Polizei anvertrauen. Dabei sollte eins klar sein: Sie sind nicht allein. Sie haben sich auch nicht leichtfertig "übers Ohr hauen lassen". Denn die Täter agieren äußerst trickreich und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Opfer von Straftaten und deren Angehörige können sich vertrauensvoll an unsere Opferschutzberatung unter Telefon: 0621 963-21160 wenden. Dort erhalten sie Unterstützung, Beratung und Tipps, wie sie das Erlebte bewältigen können sowie Informationen zu weiteren Hilfeeinrichtungen und Opferrechten. Um Sie noch besser vor Betrugsversuchen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können. Weitere Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://s.rlp.de/93 oder www.polizei-beratung.de.

   Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen
   - Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110 
     kontaktiert.
   - Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der 
     Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die
     Nummer selbst.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, 
     Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen 
     heraus.
   - Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen 
     abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.
   - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen 
     löschen.
   - Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder 
     per Onlinewache zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 09:42

    POL-PPRP: Kellereinbrüche in Mehrparteienhaus

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - In der Nacht von Freitag, den 30. Januar 2026, auf Samstag, den 31. Januar 2026, kam es in einem Mehrparteienhaus am Ludwigsplatz zu mehreren Einbrüchen in den dortigen Kellerabteilen. Die unbekannte Täterschaft verursachte hierbei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Es wurde unter anderem Werkzeug entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben? ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:36

    POL-PPRP: Diebstahl von Geldbörsen in Einkaufszentrum

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Samstag, den 31. Januar 2026, kam es am Nachmittag in unbemerkten Momenten zu Diebstählen von zwei Geldbörsen in Ladengeschäften eines Einkaufszentrums. Neben diversen Dokumenten und Bankkarten befanden sich in den Geldbörsen ca. 300 Euro Bargeld. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 11:41

    POL-PPRP: Geldbeuteldiebstahl in Einkaufszentrum

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 30. Januar 2026, zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr saß eine 32-jährige Kundin in einem Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss im Bereich des Foodcourts. Dabei ließ sie ihre Handtasche über den Stuhl hängen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit und entwendeten den Geldbeutel der 32-Jährigen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren